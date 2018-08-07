Tekirdağ'da PKK şüphelisine gözaltı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına 'sorumlu düzeyde' faaliyetler yürüttüğü öne sürülen C.A., polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde PKK/KCK terör örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğüne yönelik hakkında ihbarda bulunulan, C.A.'nın evine savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. C.A. gözaltına alınırken, evde bulunan 4 örgütsel kitap, bilgisayar, cep telefonu gibi dijital materyal ile çok sayıda av tüfeği fişeği-şarjörü, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheli C.A. hakkında daha önce de sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenerek 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma yürütüldüğü tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen C.A., ifadesi için emniyete götürüldü.



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