Tekirdağ'da PKK şüphelisine gözaltı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına 'sorumlu düzeyde' faaliyetler yürüttüğü öne sürülen C.A., polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde PKK/KCK terör örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğüne yönelik hakkında ihbarda bulunulan, C.A.'nın evine savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. C.A. gözaltına alınırken, evde bulunan 4 örgütsel kitap, bilgisayar, cep telefonu gibi dijital materyal ile çok sayıda av tüfeği fişeği-şarjörü, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Şüpheli C.A. hakkında daha önce de sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenerek 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma yürütüldüğü tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen C.A., ifadesi için emniyete götürüldü.
CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi
Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj
Sevgilisini ve doğmamış çocuğunu savaş baltasıyla öldürdü!
Son dakika... Almanya'da Frankfurt Havalimanı tahliye edildi
Gizli dünyaya açılan kapı
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
Uğur böceği mucizesi dünyayı şaşkına çevirdi
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum