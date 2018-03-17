Tekirdağ’da pompalı tüfekle cinayet

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak’ta karşılaşan Gökçen Bakırcılar (40) ve Alişan D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alişan D., evden aldığı pompalı tüfekle Gökçen Bakırcılar’a ateş açtı. Vücuduna isabet eden çok sayıda saçma ile ağır yaralanan Bakırcılar, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Alişan D. ise, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Polis zanlıyı verdiği adreste yakalayarak gözaltına aldı. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Alişan D., ’’kasten adam öldürmek’’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.