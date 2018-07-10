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Tekirdağ'da sahte içki imalathanesine polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 21:29 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis tarafından sahte içki üretimi yapılan imalathaneye operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis tarafından sahte içki üretimi yapılan imalathaneye operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, takibe alınan ve sahte içki imal etiği belirlenen N.G.'nin ev, iş yeri ve depo olarak kullandığı yerlere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 7 litre etil alkol, 15 litre boğma rakı, 4 litre el yapımı viski, değişik marka ve boyutlarda 119 litre gümrük kaçağı içki, 383 adet bandrolsüz boş şişe, sahte içki imalatında kullanılan ürün ve düzenekler, sahte içkilerin şişelenme süreçlerinde kullanılan teçhizatlar, sahte etiketler ile bandroller ele geçirildi. Polis ekipleri sahte içki satışından elde edildiği değerlendirilen toplam 33 bin 860 TL nakit paraya da el koydu. Gözaltına alınan N.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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