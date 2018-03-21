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Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 13:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir istihbarat doğrultusunda merkez ilçeye bağlı Banarlı Mahallesi’nde oturan Halil B.nin (49) evine operasyon düzenledi.

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir istihbarat doğrultusunda merkez ilçeye bağlı Banarlı Mahallesi’nde oturan Halil B.nin (49) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 53 sikke, 14 toprak obje, 3 küp, 5 bronz sürahi, 4 tabak, 1 toprak dibek takımı ile 2 arama detektörü, 1 av tüfeği ve bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen objelere incelenmek üzere el konulurken olayla ilgili Halil B. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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