HABER

Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 17:23 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Çorlu İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Çorlu, Hayrabolu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçeleri ile Afyonkarahisar, İstanbul, Muğla, Aksaray, Düzce, Aksaray ve Yalova illerinde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılığa teşebbüsü olaylarına ilişkin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu 5'i teşebbüs aşamasında, 15 dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen S.K., Ö.Y., E.Y., A.K. ve M.Ö. Çorum'da, H.C. ise Kırıkkale'de yakalandı. Aynı suçtan aranan A.B., Ö.B. ve A.G.'nin ise cezaevinde oldukları tespit edildi. Şüphelilerin kendilerini telefonda vali ve valilik özel kalem müdürü olarak tanıtıp, vatandaşları yaklaşık 80 bin lira dolandırdıkları belirlendi.
Gözaltına alınanlardan E.Y., savcılık talimatıyla Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edilirken diğer şüpheliler Tekirdağ'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.K., Ö.Y., A.K. ve M.Ö. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. H.C. ise yaşlı ve hasta olduğuna dair rapor sunduğu mahkemece serbest bırakıldı.

Erdoğan ve İnce görüşmesinin tarihi belli olduErdoğan ve İnce görüşmesinin tarihi belli oldu
Muharrem İnce, Atatürk'e söz verdi!Muharrem İnce, Atatürk'e söz verdi!
Erdoğan ortak hedef olarak seçildi!Erdoğan ortak hedef olarak seçildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.