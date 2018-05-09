Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Çorlu İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Çorlu, Hayrabolu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçeleri ile Afyonkarahisar, İstanbul, Muğla, Aksaray, Düzce, Aksaray ve Yalova illerinde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılığa teşebbüsü olaylarına ilişkin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu 5'i teşebbüs aşamasında, 15 dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen S.K., Ö.Y., E.Y., A.K. ve M.Ö. Çorum'da, H.C. ise Kırıkkale'de yakalandı. Aynı suçtan aranan A.B., Ö.B. ve A.G.'nin ise cezaevinde oldukları tespit edildi. Şüphelilerin kendilerini telefonda vali ve valilik özel kalem müdürü olarak tanıtıp, vatandaşları yaklaşık 80 bin lira dolandırdıkları belirlendi.
Gözaltına alınanlardan E.Y., savcılık talimatıyla Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edilirken diğer şüpheliler Tekirdağ'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.K., Ö.Y., A.K. ve M.Ö. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. H.C. ise yaşlı ve hasta olduğuna dair rapor sunduğu mahkemece serbest bırakıldı.
ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme
Çorum'da gizemli kız turizmi
Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi
Eski halini gören annesi sanıyor
Kendini bir anda yerde buldu
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum