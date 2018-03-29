Tekirdağ’da tır parkları kazaya neden oldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ikinci sıraya park yaptığı iddia edilen tıra arkadan otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otogar istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerindeki Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen gümrük işlemleri için yolun iki tarafına çok sayıda tır park edince, bu durum trafik yoğunluğuna ve kazalara davetiye çıkarıyor.

Daha önce de tır parkları nedeniyle meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Yolun sağ tarafı dolduğu için ikinci sırada park halinde olduğu iddia edilen B 52 NEB Romanya plakalı Alexandru Costin’in kullandığı tıra, Ali Kemal Bulut yönetimindeki 59 UZ 127 plakalı otomobil çarptı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası Çorlu istikameti trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Tır parklarına isyan eden vatandaşlar, “Her gün burada tır kuyruğu oluşuyor. Daha önce de birçok kaza meydana gelmişti. Yetkililerin artık önlem almasını istiyoruz” dedi.