Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Marmaraereğli ilçesi D-110 Karayolu Martaş Liman köprüsü mevkiinde, H.P. isimli şahsın kullandığı plakası öğrenilmeyen araç, ismi öğrenilmeyen bir yayaya çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili H.P. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.