HABER

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu’da Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde yer alan kavşaktan dönüş yapmak isteyen E. Ç. idaresindeki 59 S 1204 plakalı servis minibüsüne yine aynı bulvar üzerinde seyreden C. K. idaresindeki 59 KT 579 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosikletten düşerek yola savrulan sürücü yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü tedavisinin yapılması için Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
Keskin nişancı gazeteciyi öldürdü! Keskin nişancı gazeteciyi öldürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.