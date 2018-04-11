Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu’da Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde yer alan kavşaktan dönüş yapmak isteyen E. Ç. idaresindeki 59 S 1204 plakalı servis minibüsüne yine aynı bulvar üzerinde seyreden C. K. idaresindeki 59 KT 579 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosikletten düşerek yola savrulan sürücü yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü tedavisinin yapılması için Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.