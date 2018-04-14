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Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 01:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ Malkara ilçe merkezinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzeri Yiğit Polis Merkezi önünde meydana geldi.

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ Malkara ilçe merkezinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzeri Yiğit Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Sarılır yönetimindeki plakasız motosiklet, 14 Kasım Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü Erol Sarılır ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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