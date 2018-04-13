HABER

Tekirdağ’da trafik kazası: 19 yaşındaki genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Seymen Işıklı Kavşak’ta meydana geldi.

Tekirdağ’da trafik kazası: 19 yaşındaki genç öldü

Tekirdağ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Seymen Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Yiğit Çetin (19) yönetimindeki 59 ZJ 024 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Jawad Alahmad yönetimindeki 34 UG 9462 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Yiğit Çetin ve arkadaşı Batuhan B. ile diğer araçta bulunan Suriye uyruklu Jawad Alahmad, Muhammed Aburreshan ile Efran Abullah yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yararlıları ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yiğit Çetin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Ehliyetini bir ay önce almış
Kazada hayatını kaybeden Yiğit Çetin’in Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi olduğu ve arkadaşı Batuhan B. ile birlikte gezmeye çıktığı, ehliyetini 1 ay önce aldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Vekillere 'oda' YasağıVekillere 'oda' Yasağı
Ankara'da deprem yaratacak iddia! Ankara'da deprem yaratacak iddia!
Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyorSpotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.