Tekirdağ’da trafik kazası: 19 yaşındaki genç öldü

Tekirdağ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Seymen Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Yiğit Çetin (19) yönetimindeki 59 ZJ 024 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Jawad Alahmad yönetimindeki 34 UG 9462 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Yiğit Çetin ve arkadaşı Batuhan B. ile diğer araçta bulunan Suriye uyruklu Jawad Alahmad, Muhammed Aburreshan ile Efran Abullah yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yararlıları ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yiğit Çetin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Ehliyetini bir ay önce almış

Kazada hayatını kaybeden Yiğit Çetin’in Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi olduğu ve arkadaşı Batuhan B. ile birlikte gezmeye çıktığı, ehliyetini 1 ay önce aldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.