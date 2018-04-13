Tekirdağ’da trafik kazası: 19 yaşındaki genç öldü

Tekirdağ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Seymen Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Yiğit Çetin (19) yönetimindeki 59 ZJ 024 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Jawad Alahmad yönetimindeki 34 UG 9462 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Yiğit Çetin ve arkadaşı Batuhan B. ile diğer araçta bulunan Suriye uyruklu Jawad Alahmad, Muhammed Aburreshan ile Efran Abullah yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yararlıları ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yiğit Çetin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.
Ehliyetini bir ay önce almış
Kazada hayatını kaybeden Yiğit Çetin’in Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi olduğu ve arkadaşı Batuhan B. ile birlikte gezmeye çıktığı, ehliyetini 1 ay önce aldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı
Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum