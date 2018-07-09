HABER

Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 08:32 | Son Güncelleme

BAKAN ARSLAN: EN SON BAKIM NİSAN AYINDA YAPILDI Çorlu Kaymakamlığında oluşturulan kriz masasında, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın ardından konuşan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, adli ve idari soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Eksiklikler varsa bunların ortaya çıkarılacağını ifade eden ve teknik bilgiler veren Arslan, "Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var.

BAKAN ARSLAN: EN SON BAKIM NİSAN AYINDA YAPILDI
Çorlu Kaymakamlığında oluşturulan kriz masasında, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın ardından konuşan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, adli ve idari soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Eksiklikler varsa bunların ortaya çıkarılacağını ifade eden ve teknik bilgiler veren Arslan, "Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış" dedi. Bakan Arslan, şöyle konuştu:
"Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış. Yol boyunca tren teşkil elemanlarımız ve şeflerimiz kontrollerini yapar ilgili mercilere bildirir. 8 Temmuz'da 10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır ancak daha sonra 14.20 ile 15.10 arası metrekareye saatte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu da oradaki menfezde olağanüstü şişmeye, zira zemin sürekli aldığı yağış nedeniyle suya doygunluk nedeniyle olağanüstü şişkinlik olmuş. Tren raylarıyla menfez arasındaki malzemeyi götürmesi sonucu boşluk oluşturmuş, tren raydan geçtiği sırada zira raylar, traversler normal yoldaki gibi gözükmüş, makinistler tarafından görülme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra oradaki boşluk anlaşılmış, lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş, birinci vagon dray etmiş yani yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş, diğer 5 vagon menfezi geçmekle yan yatmışladır. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifa diliyorum."

PARTNERKollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!Kollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralıTekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı
Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Kavgayı ayırmak isteyen 3 kişi pompalı tüfekle vuruldu

Kavgayı ayırmak isteyen 3 kişi pompalı tüfekle vuruldu

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.