Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı (3)- Yeniden

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Ali Can ZERAY- Gülseli KENARLI- İlknur SARGUT- İdris TİFTİKCİ- Özgür Deniz KAYA- Can EROK- İbrahim MAŞE- Akın ÇELİKTAŞ- Harun UYANIK- Yılmaz BEZGİN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TÜRKİYE, dün akşam Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen faciayla sarsıldı. Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, tren faciasında 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi. Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 14 kişinin cenazeleri, yakınlarına teslim edilirken, 8 kişinin cenazeleri de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan 12703 No’lu yolcu treni, dün saat 15.40'ta Uzunköprü'den hareket edip, Kırklareli'nin Pehlivanköy, Lüleburgaz ile Tekirdağ'ın Muratlı ilçeleri istasyonlarından yolcu aldı. Toplam 362 yolcu ve 6 kişilik personelle İstanbul'a giden tren, saat 17.20 sıralarında, Muratlı ile Çorlu arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiine ulaştı. Yolcu treninin, buradaki bir menfezin üzerinden geçişi sırasında facia meydana geldi. Trenin lokomotifinin ve ilk vagonunun geçişinden sonra menfezin altındaki toprak kayması sonucu raylar boşlukta kaldı, trenin ilk vagonundan sonraki diğer 5 vagonu, raylardan çıkarak, araziye devrildi.

CAN PAZARI

Vagonların patlama sesini andıran gürültüyle devrilmesi üzerine çevrede bulunan köylüler, olay yerine koşup, kazazedelere yardım edebilmek için seferber oldu. Kaza bölgesine araçların girememesi üzerine köylüler, traktörlerle gelerek, yaralılara müdahale etmeye başlarken, bölgeye çevre il ve ilçelerden çok sayıda sağlık ve arama- kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, köylülerin traktörleriyle ambulansların bulunduğu bölgelere taşınarak, buradan da hastanelere sevk edildi. Yaralılar, köylülerin traktörlerle yaptıkları bu yardımların, ölü sayısının artmasını engelleyen en büyük etken olduğunu söyledi. Ekipler, yoğun yağmur nedeniyle çamurla kaplanan tarlalar ile rayların üzerinden kilometrelerce yürüyerek, kaza bölgesine ulaşabildi.

Çorlu Kaymakamlığı'nda Tekirdağ Valiliği Kriz Yönetim Merkezi oluşturulurken, kazanın ilerleyen saatlerinde Sağlık Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait hava ambulansları kullanılarak, kalan yaralılar da hastanelere taşındı.

DEVRİLEN VAGONLAR VİNÇ VE ÇELİK HALATLA KALDIRILDI

Kaza bölgesinde AFAD, UMKE, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekiplerinin AKUT Arama Kurtarma Derneği ile belediyelere ait iş makineleriyle yaptığı çalışmalar, bugün sabah saatlerine kadar sürdürüldü. Yaralıların tümünün hastanelere gönderilmesi sonrası askerler de devreye girdi. Bölgeye vinçler ve askeri zırhlı araçlar getirildi.

Devrilen vagonlar, vinç, iş makinesi ve çelik halat kullanılarak, kaldırıldı. Vagonların altından bazı yolcuların cenazeleri çıkarıldı. Kaza yeri ile köy yolu arasındaki tarlaların 20- 30 santimetre balçıkla kaplanması nedeniyle cenazeler, zırhlı personel taşıyıcıyla nakledildi. AFAD, jandarma ve Türk Kızılayı ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar, bugün saat 06.00'da sona erdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri ise hasar oluşan raylarda onarım çalışması başlattı.

Çalışmaların ardından aşağı doğru ittirilerek ulaştırılan hasarlı vagonların kaldılırıp, götürülmesi için de çalışma başlatılacağı bildirildi.

HASTANELERE KOŞTULAR

Kazazedelerin yakınları, facianın ardından yaralıların tedaviye alındığı hastanelere akın etti. En fazla yaralının bulunduğu Çorlu Devlet Hastanesi önünde toplanan yaralı yakınları, iyi haber alabilmek için bekledi. Yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenenler ise gözyaşlarına boğuldu.

AKDAĞ: 24 ÖLÜ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, gece önce olay yerine gelip, incelemelerde bulundu.

Bakanlar, daha sonra Çorlu ve Tekirdağ il merkezindeki hastanelere geçerek, yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı. Bakanlar, Çorlu Kaymakamlığı'nda oluşturulan Tekirdağ Valiliği Kriz Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, arama- kurtarma çalışmalarının bugün saat 06.00 sıralarında sona erdiğini ve kazada 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Akdağ, "8 Temmuz 17.20 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aşırı yağış nedeniyle menfez altı toprak kayması sonucu bir tren kazası meydana geldi. Bu kaza elbette hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etti. Bu kazada arama ve kurtarma çalışmaları 9 Temmuz 2018 saat 06.00 itibariyle tamamlanmıştır. Kaza sonucunda 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastanelere müracaatı gerçekleşen vatandaşlarımızın tedavileri de devam etmektedir. Hasta yakınları Sağlık Bakanlığımızın 184 numaralı telefon hattından hastanedeki vatandaşların durumlarıyla ilgili bilgi alabilirler. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet temenni ediyoruz. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Başbakan Yardımcısı Akdağ, şunları söyledi:

"Tekirdağ Valiliği'mizde kurulmuş olan kriz yönetim merkezi meselenin en başından itibaren etkin ve hızlı biçimde meseleye müdahale etmiştir. Ankara'dan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan ve Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan olay yerine intikal etmişler. Buradaki hizmet ve çalışmalara destek olmuşlardır. Ben olay olduğu anda Kayseri'deydim oradan olay yerine geldim. Bütün gece boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız meseleyi yakından takip ettiler. Kendilerini birkaç defa bilgilendirdik, talimatlarını da aldık. Elbette AFAD, jandarmamız, Sağlık Bakanlığı'mızın UMKE ve 112 ekipleri, Ulaştırma Bakanlığı'mızın ekipleri ve diğer kamu kuruluşlarımızın ilgili ekipleri çok yönlü olarak birbirlerine destek olacak biçimde meseleye süratle müdahil olmuşlardır. Yağış sebebiyle zeminin çok yumuşak olması başlangıçta bazı zorluklara yol açmışsa da ifade ettiğim gibi süratli ve etkin bir müdahale kazanın hemen akabinde gerçekleştirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor."

DEMİRCAN: 124 HASTA TEDAVİ ALTINDA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise kaza sonrası 318 kişinin hastanelere başvurduğunu belirterek, "Bu müracaatlardan 194 tanesi ayakta tedavi edilerek, taburcu edildi. 124 hastamız şu anda tedavi altında" dedi.

ARSLAN: SON KONTROL NİSANDA YAPILDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da bu tip projelerde gerekli geometrik kontrollerin yapıldığını söyledi. Arslan, "Adli ve idari soruşturma titizlikle devam ediyor. Konuyla ilgili bir eksik varsa elbette ki ortaya çıkacaktır. Ancak şunu ifade etmek isterim bu tip projelerde belli yıllarda yapılan geometrik kontroller var. Yılda 1 kez yapılması gereken geometrik kontroller, en son nisan ayında yani yakın bir tarihte yapılmış. Yol boyunca bizim tren teşkil elemanlarımız ve şeflerimiz kontrollerini yapar, onu da ilgili mercilere bildirirler" diye konuştu.

'YAĞIŞ NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ ŞİŞKİNLİK OLMUŞ'

Dün metrekareye saatte 32 kilogram yağış düştüğünü kaydeden Arslan, şunları söyledi:

"Dün 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır; ancak daha sonra 14.20 ile 15.10 arası süreçte metrekareye saatte 32 kilogram yağış düşmüştür. Bu da oradaki menfezde olağanüstü bir şişmeye zira zeminin sürekli aldığı yağış nedeniyle suya doygun olması sebebiyle olağanüstü bir şişkinlik olmuş böyle olunca da tren rayları ve menfez arasındaki malzemeyi götürmesi süresiyle orada bir boşluk oluşturmuş, tren geçerken raylar normal yoldaki gibi gözükmüş. Boşluk oluşmasına rağmen tren makinistleri tarafından gözükme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra öteki boşluk anlaşılabilmiş ve lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş. Birinci vagon yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı vagonlar lokomotifini çekmesi suretiyle menfezi geçmekle birlikte yan yatmışlardır. Kazanın oluş şekli böyle. Dolayısıyla adli ve idari soruşturma yapılacak ve bunun sonucunda her şey ortaya çıkacak. Bizim söylediklerimiz ilk bulgular çerçevesindedir. Ben de hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara da acil şifalar diliyorum."

BÜYÜK ACI YAŞADILAR

Öte yandan cenazelerin kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi önünde büyük acı yaşandı. Yakınlarını kaybedenler, morgun kapısında toplanırken, kazazedelerin yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Morg önünde cenaze araçlarının da sıralandığı görüldü. Hastanede bulunan 8 cenaze, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Hastaneye çeşitli bölgelerden gönderilen adli tıp uzmanlarının yaptığı otopsilerin ardından ise 14 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.