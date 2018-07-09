Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı (6)

MAKİNİSTLER SERBET BIRAKILDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen 24 kişinin öldüğü 318 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan makinistler Halil Altınkaya, Suat Şahin ile bir şefin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çerkezköy'de konuşlanmış seferlerden sorumlu diğer 3 kişilik ekibin ise jandarma tarafindan ifadelerine başvuruluyor. Bilirkişilerle yapılacak toplantı sonrası 3 kişinin durumları belli olacak.



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