Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı (7)

KAZA YERİNE RAYLAR YENİDEN DÖŞENİYOR
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen ve 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından ekipler, zarar gören rayları yerinden çıkarıp zemin düzeltmesi yaptı. Ekipler daha sonra da beton blokları dizerek üzerine ray döşedi. İlk etap çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Rayların test edilmesinin ardından, kazada devrilen vagonların da yük trenleri ile taşınıp, götürülmesi ön görülüyor. Çok sayıda işçi ve iş makinasının yer aldığı çalışmaların gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
İbrahim MAŞE/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
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