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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu kent merkezi ve ilçelerde sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. İstanbul'dan Tekirdağ'a döndüğü öğrenilen E.P. ve kardeşi C.P.'yi Hürriyet Mahallesi'nde yolcu otobüsünden indirdikten sonra gözaltına alan polis ekipleri, yanlarındaki poşet içerisinde 2 kilo toz esrar ele geçirdi. Şüphelilerin üzerinde de 6 bin 970 lira bulundu. Polis ekiplerince şüphelilerin evinde yapılan aramada da uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda şeffaf poşet, 63 gram sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, terazi, 20 gram toz esrar bulundu. Ayrıca, olayla ilgisi olduğu belirlenen T.R.İ. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Üç şüpheli sağlık kontrolünün ardından ifadele için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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