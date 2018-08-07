Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu kent merkezi ve ilçelerde sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. İstanbul'dan Tekirdağ'a döndüğü öğrenilen E.P. ve kardeşi C.P.'yi Hürriyet Mahallesi'nde yolcu otobüsünden indirdikten sonra gözaltına alan polis ekipleri, yanlarındaki poşet içerisinde 2 kilo toz esrar ele geçirdi. Şüphelilerin üzerinde de 6 bin 970 lira bulundu. Polis ekiplerince şüphelilerin evinde yapılan aramada da uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda şeffaf poşet, 63 gram sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, terazi, 20 gram toz esrar bulundu. Ayrıca, olayla ilgisi olduğu belirlenen T.R.İ. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Üç şüpheli sağlık kontrolünün ardından ifadele için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!
Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak
Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
9 yaşındaki oğullarını sapıklara pazarladılar!
Uğur böceği mucizesi dünyayı şaşkına çevirdi
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
Kulağından çıkanı görenler gözlerine inanamıyor
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum