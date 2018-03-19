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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da merkez ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesi, Çorlu Hıdırağa Mahallesi, Çerkezköy’ün Fevzi Paşa ve Bağlık Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi.

Tekirdağ’da merkez ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesi, Çorlu Hıdırağa Mahallesi, Çerkezköy’ün Fevzi Paşa ve Bağlık Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonda 112 fişek bonzai ele geçirilirken A.S, E.Ö, N.Y, G.Ç, H.K, G.Ç, R.T, Ö.B,ve M.Ş gözaltına alındı.
1 Kişi tutuklandı
Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesinde G.Ç’nin evine yapılan operasyonda 94 fişek Eroin maddesi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. G.Ç. isimli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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