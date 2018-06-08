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Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da yolcu otobüsünün akaryakıt yüklü tankere arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) -TEKİRDAĞ'da yolcu otobüsünün akaryakıt yüklü tankere arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Otobüste bulunan bir yolcu, sürücünün, "Benim de içim geçmiş. Özür diliyorum sizlerden" dediğini iddia etti. Kaza Tekirdağ'ın İstanbul karayolu üzerindeki Beyazköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı yolcularla Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine giden Tahsin Tiryaki yönetimindeki 59 SB 681 plakalı, Şarköy Turizm'e ait yolcu otobüsü, önündeki Adem Alpaslan'ın kullandığı 34 HE 1554 plakalı akaryakıt yüklü tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yakıt tankeri, yolun sağındaki su kanalına devrildi. Ön tarafında hasar meydana gelen otobüste bulunan yolculardan 10'u yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılarak, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumun ağır olduğu bildirildi. Otobüsün çarpması sonucu devrilen tankerde ise 16 ton mazot yükle olduğu belirtildi. Çarpma sırasında tankerin alev almaması olası bir faciaya önlerken, itfaiye ekipleri tankere köpükle müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. 'İÇİM GEÇMİŞ' DEDİ İDDİASI Otobüste bulunan yolculardan Müberra Yükselir, "Otobüste uyumuştum, güm diye bir ses gelince uyandım. Otobüsün ön tarafı gitmişti. Şoför de bize, 'Benim de içim geçmiş. Özür diliyorum sizlerden' dedi. Bir tane yaşlı bir bayan vardı durumu kötüydü" dedi. Otobüsün arkadan çarptığı tankerin sürücüsü Adem Alpaslan ise "Ben normal sağ şeritten kanuna göre uygun görülen 50 kilometre hızla ilerliyordum. Sonra birden bir gürültü ile savrulup direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracım yoldan çıkarak devrildi" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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