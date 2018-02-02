Tekirdağ’da yolcu taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da şehirler arası yolcu taşıyan ticari minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, Tekirdağ-Muratlı karayolu cezaevi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'dan aldığı yolcular ile Muratlı ilçesine giden Ergin E. idaresindeki 22 BK 188 plakalı minibüs, cezaevi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yolculardan Zeynep K., Pınar D., Fatih A. ve sürücü Ergin E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla yaralılar Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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