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Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: 10 ölü, 73 yaralı (10)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 06:51 | Son Güncelleme

MORG ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde gece boyu yoğunluk yaşandı.

MORG ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde gece boyu yoğunluk yaşandı. Kazada yaşamını yitiren yolcuların yakınları cenazelerini almak için hastane morgu önünde toplandı. Acılı ailelerin bekleyişleri sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Bazı kazazedelerin yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.
Bu arada olay sonrası araçların ulaşamadığı kaza bölgesindeki yaralıların askeri helikopterle hastaneye getirilme anı da görüntülendi.

İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/TEKİRDAĞ, (DHA)-

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