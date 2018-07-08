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Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: 10 ölü, 73 yaralı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 22:15 | Son Güncelleme

BAKANLIK MÜSTEŞARI: 10 ÖLÜ, 73 YARALI Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre , 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını bildirdi.  Kazada yaşamını yitiren 9 yolcunun Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirildiği öne sürülürken, olay yerinden taşınan yaralıların tedavilerine ise Tekirdağ il merkezi ile Çorlu, Muratlı, Çerkezköy ve Kapaklı ilçe hastanelerinde devam ediliyor.

BAKANLIK MÜSTEŞARI: 10 ÖLÜ, 73 YARALI
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre , 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Kazada yaşamını yitiren 9 yolcunun Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirildiği öne sürülürken, olay yerinden taşınan yaralıların tedavilerine ise Tekirdağ il merkezi ile Çorlu, Muratlı, Çerkezköy ve Kapaklı ilçe hastanelerinde devam ediliyor.
Bu arada olay yerine gelen ekipler devrilen vagonların altında yolcu olabileceğinden endişe ediliyor. Bu nedenle aydınlatılan kaza bölgesinde kaza kırım ekipleri vagonların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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