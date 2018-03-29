Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ile Çerkezköy yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ercan E. idaresindeki 59 TS 230 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde 59 S 2324 plakalı Hüseyin N. idaresindeki servis minibüsüne çarptı. Otomobilin çarpması ile kontrolden çıkan minibüs önünde seyir halinde olan 34 AH 2255 plakalı Hasret Dilan B. yönetimindeki otomobile, bu otomobil ise önündeki Vedat A.’nın kullandığı 59 TC 878 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 59 TS 230 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan E. yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Hasret Dilan B. şoka girdi. Ercan E. ve Hasret Dilan B. ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen polis ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçları yol ortasından kaldırmak için çalışma başlattı.

Kapaklı-Çerkezköy istikameti uzun süre trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçlar kurtarıcı marifeti ile yoldan kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.