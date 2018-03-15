Tekirdağ’daki kreşten darp iddialarına yanıt

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeğin darp edildiği iddialarını kreş yetkilileri yalandı.
Çorlu ilçesinde Gül ve Sevnur Ş. çiftinin kreşe bıraktıkları 1,5 yaşındaki kızlarının darp edildiğini iddia etmesi üzerine olayla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. Kreş ise ailenin iddialarını yalanladı.
1,5 yaşındaki Ela’nın öğretmeni olan ve 5 yılı aynı kurumda olmak üzere toplam 8 yıldan bu yana öğretmenlik yaptığını kaydeden Ayşe V, "Darp iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Kesinlikle kabul etmiyorum. Çocukların birbirini ısırması söz konusu. Çocukların uyku saatinde yaşanan bir hadise var. 2 yaşındaki çocuğun 1,5 yaşındaki çocuğu ısırması var. Olayı gördüğümüzde buz tedavisi yaptık. Doktora götürdük. Ben de 2 çocuk annesiyim, çocuğun darp edilmesi iddiasını kabul etmiyorum" dedi.
Kreşin sahibi Mehmet Ö. de darp iddialarının gerçeği yansıtmadığını uyku sırasında 1,5 yaşındaki çocuğu beşiğine giren 2 yaşındaki çocuğun ısırması hadisesi olduğunu öne sürdü.
Mehmet Ö. "Keşke kamera kayıtları olsaydı da onları gösterseydik bugün kameralar karşısına geçip kendimizi anlatmak zorunda kalmazdık" dedi.
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