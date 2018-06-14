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Tekirdağ'daki trafik kazaları mobese kameralarında

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ il merkezi ile bazı ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'daki trafik kazaları mobese kameralarında

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ il merkezi ile bazı ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.
Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü'ne ait mobese kameralarına yansıyan kazalardan biri Pınar Taksi döner kavşağında meydana geldi. Işıklarda bekleyen iki otomobilden biri, sürücü dikkatsiz davranınca yanında bekleyen diğer otomobile çarptı. Kazaya neden olan sürücü, otomobili ile birlikte kaçarken, aracı hasar gören diğer sürücü ise kapanmayan kapısını eliyle tutarken, bir yandan otomobiline çarpıp kaçan sürücünün peşine düştü.
Genellikle sürücü hatalarından kaynaklanan yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların büyük bölümünün kavşaklarda meydana geldiği görüldü.
Marmara Ereğlisi ilçesi girişinde ise hatalı dönüş yapan bir otomobil ile minibüs çarpışıyor. Şiddetli çarpışmada araçlarda hasar meydana geldiği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'daki trafik kazaları mobese kameralarındaTekirdağ'daki trafik kazaları mobese kameralarındaTekirdağ'daki trafik kazaları mobese kameralarında

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