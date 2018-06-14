HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tekirdağ'daki trafik kazaları Mobese kameralarında

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ il merkezi ile bazı ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ il merkezi ile bazı ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü'ne ait mobese kameralarına yansıyan kazalardan biri Pınar Taksi döner kavşağında meydana geldi. Işıklarda bekleyen iki otomobilden biri, sürücü dikkatsiz davranınca yanında bekleyen diğer otomobile çarptı. Kazaya neden olan sürücü, otomobili ile birlikte kaçarken, aracı hasar gören diğer sürücü ise kapanmayan kapısını eliyle tutarken, bir yandan otomobiline çarpıp kaçan sürücünün peşine düştü. Genellikle sürücü hatalarından kaynaklanan yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların büyük bölümünün kavşaklarda meydana geldiği görüldü. Marmara Ereğlisi ilçesi girişinde ise hatalı dönüş yapan bir otomobil ile minibüs çarpışıyor. Şiddetli çarpışmada araçlarda hasar meydana geldiği görülüyor.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Parasını alamayan taşeron firma sahibi çatıya çıktıParasını alamayan taşeron firma sahibi çatıya çıktı
FETÖ'nün 'öğrenci evi imamı' olduğu iddia edilen şüpheli serbest kaldıFETÖ'nün 'öğrenci evi imamı' olduğu iddia edilen şüpheli serbest kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.