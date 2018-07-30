Tekirdağ'daki tren faciasının bir benzeri makinistin dikkati ile önlendi (2)

TAŞAN ÇAY RAYLARIN ALTINI BOŞALTMIŞ
Denizli ve Aydın arasında kalan ve Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki Kızıldere Çayı, son günlerde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle taştı. Bir noktada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait tren yolunun altından akan Kızıldere Çayı'nın suları yaklaşık 30 metre uzunluğundaki rayların altındaki toprağı sürükleyerek rayların altını boşalttı. Akşam saatlerinde Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin makinistinin durumu fark etmesiyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. İzmir-Denizli arasındaki demiryolunda inceleme ve onarım yapılması amacıyla tüm tren seferleri durdurulurken, yolcular Buharkent ilçesinde indirildikten sonra otobüslerle yolculuklarına devam etti.
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