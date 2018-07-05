Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü, tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takipte, drone ve kameralar da kullanıldı. Toplanan delillerin ardından düğmeye basan polis ekipleri, 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi, 19 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu, 2 tabanca, 2 av tüfeği, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 880 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti
Sığınmacılara kötü haber: Kabul etmeyeceğiz
Müslüm Gündüz'den skandal sözler!
Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu
İranlı komutandan boğaz tehdidi
Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...
Paylaştığı her kare olay yarattı!
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum