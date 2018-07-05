Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü, tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takipte, drone ve kameralar da kullanıldı. Toplanan delillerin ardından düğmeye basan polis ekipleri, 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi, 19 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu, 2 tabanca, 2 av tüfeği, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 880 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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