Tekirdağ’daki uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa'da uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan uyuşturucu kullandığı tespit edilen 10 kişiye de işlem yapıldığı bildirildi.

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