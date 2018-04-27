Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, polis tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçeleri ile Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 14 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 505 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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