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Tekirdağ’ın miras evleri, ilk sahiplerini ağırladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 20:21 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin eski mimarlık örneği yapılarının bir bölümünün ayağa kaldırması amacıyla hayata geçirilen 'Miraz Atölyesi 1' projesi kapsamında restore edilen ve eski adı İtalyan Konağı olan Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nin tanıtım etkinliği yapıldı.

Tekirdağ’ın miras evleri, ilk sahiplerini ağırladı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin eski mimarlık örneği yapılarının bir bölümünün ayağa kaldırması amacıyla hayata geçirilen 'Miraz Atölyesi 1' projesi kapsamında restore edilen ve eski adı İtalyan Konağı olan Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nin tanıtım etkinliği yapıldı. Etkinliğe, 1900'lü yılların başında adı İtalyan Konağı olan evin sahibi Dussi ailesinin temsilcileri Edda ve Aldo Dussi de misafir olarak katıldı.
Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen 'Etkin Belediye Proje Yarışması'nda tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projeler kategorisinde birincilik ödülüne de layık görülen 'Miras Atölyesi 1' projesi kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen, eski adı İtalyan Konağı olan Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nin tanıtımı yapıldı. Etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz'ın yanı sıra 1900'lü yılların başında adı İtalyan Konağı olan evin sahibi Dussi ailesinin temsilcileri Edda ve Aldo Dussi de misafir olarak katıldı.
Kütüphanenin tanıtımda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Salonda bulunan bir çok yabancı konuğu, babam ve kısmen de kendimden tanıyorum ve şu anda burada tanıdık simalar var. Bugün protokolün bir numarası sizlersiniz. Sizlere bu anlamlı günde böylesine anlamlı bir sunumu gerçekleştirmek beni oldukça duygulandırdı. Bu evlerin sahipleri her zaman sizlersiniz. Buraya geldiğinizde lütfen misafir gibi gelmeyin. Sizler ev sahibisiniz. Ben bütün buraların eski sahiplerini dinlemek istiyorum. Ben projenin hayırlı olmasını diliyorum. Proje bittiği zaman buraların daha da canlanacağının inancındayım" dedi. Konuşmanın ardından binanın açılış kurdelesi kesildi.

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Tekirdağ’ın miras evleri, ilk sahiplerini ağırladıTekirdağ’ın miras evleri, ilk sahiplerini ağırladıTekirdağ’ın miras evleri, ilk sahiplerini ağırladıTekirdağ’ın miras evleri, ilk sahiplerini ağırladı

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