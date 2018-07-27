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Tekmelediği kuyumcu camından içeri düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

SİVAS'ta alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, tekmelediği kuyumcu dükkanının camından içeriye düştü.

Tekmelediği kuyumcu camından içeri düştü

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, tekmelediği kuyumcu dükkanının camından içeriye düştü. Bir süre kuyumcuda kalan kişi, hiçbir şeye dokunmadan iş yerinden çıkarken, camın tekmelenme anı güvenlik kemarasına yansıdı.
Sivas'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dün gece Atatürk Caddesi üzerindeki bazı dükkanların vitrinlerini tekmeleyerek kırdı. Tekmelediği dükkanlar arasındaki kuyumcu dükkanının camını bir süre kıramayan kişi, tekme attığı sırada dengesini kaybedince iş yerinin camından içeriye düştü.
Kuyumcu dükkanında bir süre kalan kişi daha sonra hiçbir şeye dokunmadan olay yerinden ayrıldı. Gece saatlerinde durumdan haberdar olan iş yeri sahibi Haki Tetiker, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerini belirterek, "Camı tekmeyle kırmış. Sağ olsun emniyetin zamanında müdahalesi ile içeride bize herhangi bir sıkıntı olacak olay gerçekleştirememiş. İçeriye girememiş emniyet zamanında müdahale ettiği için öyle bir şey vuku bulmamış" dedi. İş yerinde ciddi hasar meydana geldiğini ifade eden Tetiker, "5-6 bin lira civarında cam hasarı var. Komşumuza da aynı hareket yapılmış. Onun da camı çerçevesi kırılmış" diye konuştu.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, camları kıran kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Tekmelediği kuyumcu camından içeri düştüTekmelediği kuyumcu camından içeri düştüTekmelediği kuyumcu camından içeri düştü

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