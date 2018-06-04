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Tekne faciasında ölen 5 çocuğunun cenazesine bakmaya dayanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 12:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken batan sürat teknesindeki 5 çocuğunu kaybeden Suriyeli İdris Raşit, teşhis için çocuklarının cenazesine bakmaya dayanamadı.

Bülent TATOĞULLARI- Ahmet ACAR/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken batan sürat teknesindeki 5 çocuğunu kaybeden Suriyeli İdris Raşit, teşhis için çocuklarının cenazesine bakmaya dayanamadı. Demre'ye bağlı Kekova Geyikova Adası'nın 2,5 deniz mili güney batısında, dün saat 02.22'de, içinde bir grup göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik korveti, 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama- kurtarma faaliyetleri sonucu havadan da yapılan incelemeyle tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesiyle de 1 erkek kurtarıldı. Kurtarılan Suriyeli Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) Demre Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kurtarılanların, teknede 14- 15 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar sonucu da Giyas Vahod (24), sağ olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. 9 KİŞİ ÖLDÜ Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar (8) ile Dicvar Raşit (8) isimli ikizler, Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Bilal (35) ve Zehra Bilal'in (10) cansız bedenleri sudan çıkarılarak, Demre Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Cenazeler, işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 5 ÇOCUKLARI BİRDEN ÖLDÜ Tekne faciasından kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti, 5 çocuklarını birden kaybetmenin acısıyla yıkıldı. Çift, tedavilerinin sürdüğü hastane önünde uzun süre gözyaşı döktü. Burada güçlükle gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdris Raşit, Hatay Kırıkhan'dan geldiklerini belirterek, tekneye nereden bindiklerini bilmediğini söyledi. Kimsenin tekneyi kullanmayı bilmediğini kaydeden Raşit, "Tekneye attılar, 'Gidin' dediler. 2 saat denizde kaldık. Sonra tekne battı. Benim çocuklarım vardı" diyerek, gözyaşı döktü. CENAZELERİNE BAKAMADI Yaşamını yitiren Derin, Dildar, Şiar, Dicver ve Emine Raşit'in babası İdris Raşit, teşhis için bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Morga alınan Raşit, çocuklarının cenazesine bakmaya dayanamayıp dışarı çıktı. Morg duvarına kapanarak gözyaşı döken Raşit'i, kendisine eşlik eden Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli teskin etmeye çalıştı. Sakinleştikten sonra çocuklarını teşhis eden Raşit, Demre ilçesine götürüldü. Cenazelerin Antalya'dan Hatay'a gönderileceği, buradan da toprağa verilmek üzere Suriye'ye götürülüceği kaydedildi. KAYIP IRAKLI ARANIYOR Demre Kaymakamı Murat Uz, kurtulanların ifadeleri doğrultusunda aynı kazada kaybolan ve adının 'Bilal' olduğu belirtilen Iraklı 1 kişinin daha arandığını söyledi. Murat Uz, "Irak uyruklu, adının Bilal olduğu belirlenen 1 kişi kayıp. Arama çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince havadan ve karadan devam ediyor. Bu kişinin de boğulduğu tahmin ediliyor. Olay tüm detaylarıyla araştırılıyor" dedi.

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