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Tekne faciasında suya düşen mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

4 KİŞİNİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken sürat teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren 7'si çocuk, 9 Suriyeli'den 4'ünün cenazesi, işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Tekne faciasında suya düşen mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı (2)

4 KİŞİNİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken sürat teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren 7'si çocuk, 9 Suriyeli'den 4'ünün cenazesi, işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yakınları, Hüseyin Bilal (45), eşi Elif Abdu (35), çocukları Mehmet (14) ve Zehra'nın (10) cenazelerini toprağa verilmek üzere havayoluyla Hatay'a götürdü.
Olayda yaşamını yitiren Derin (13), Dildar (10), Şiar (8), Dicvar (8) ve Emine Raşit'in (3) Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri ise sürüyor.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

FOTOĞRAFLI

Tekne faciasında suya düşen mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı (2)

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