Tekne faciasından sağ kurtulan 4 FETÖ şüphelisi daha tutuklandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında FETÖ/PDY şüphelileri ve ailelerini Yunan adalarına götürürken batan tekneden sağ kurtulan 4 kişi, örgüte yardım ve yataklıktan tutuklandı. Tutuklananların sayısı 8'e çıkarken, 3'ü çocuk, 2'si kadın, 6 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Olay, 28 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Cunda ve Maden adaları arasındaki bölgede meydana geldi. Bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye giden Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 kişiyi sağ kurtardı. Olayın ardından bölgede yapılan arama çalışmalarında 3'ü çocuk, 2'si kadın, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Organizatör olduğu belirtilen 1 kişi ise kayboldu. Kurtarılan 9 kişiden, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası İ.A. ile B.Ç., E.A. ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aranan H.A., FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle tutuklandı.
4 KİŞİ DE YARDIM VE YATAKLIKTAN TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan B.A., S.Ç., Ö.F.Ö. ve M.E.K ise bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 şüpheli, FETÖ'ye yardım ve yataklık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ekiplerin kayıp olan kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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