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Tekne su alınca Suriyeli 149 kaçak, koyda mahsur kaldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 149 kaçak göçmen yakalandı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 149 kaçak göçmen yakalandı. Kişi başı 2 bin- 2 bin 500 dolar ödeyen, bindikleri teknenin küçük olması ve su alması nedeniyle koyda mahsur kalan Suriyelilerin, muz bahçelerinde saklandığı belirlendi.

Koru Mahallesi Poyraz Limanı mevkisinde, saat 06.00 sıralarında, muz bahçelerinde birilerinin olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptığı arama sonucu koyda, muz bahçesinde ve sahilde mülteciler olduğunu tespit etti. 23'ü kadın, 52'si çocuk toplam 149 Suriyeli, otobüslere bindirilip, sağlık kontrolleri ve işlemleri için Gazipaşa Spor Salonu'na götürüldü. Çocuklardan 2'sini arı soktuğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türkiye'den yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istediği saptanan Suriyeli kaçak göçmenlerin, aile durumuna göre, kişi başı 2 bin- 2 bin 500 dolar ödediği ve otobüslerle Mersin'den Gazipaşa'ya getirildiği belirlendi. Güney Mahallesi'ndeki dağ yolunda indirilen kaçakların, muz bahçeleri içindeki sarp yamaçlardan koya ulaştığı, bindikleri 'Sinan-D' adlı teknenin küçük olması ve su alması nedeniyle de koyda mahsur kaldığı öğrenildi.

Polis, bölgede başka kaçaklar olabileceği ihtimali üzerine araştırmasını sürdürürken, kaçan tekne kaptanının yakalanması için de arama çalışması yürütüyor.

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