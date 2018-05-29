Teknede 131 kilo uyuşturucuya 9 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen 131 kilo sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi. Operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yoluyla yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile birlikte Didim açıklarındaki özel bir tekneye operasyon yaptı. Yurtdışından getirilen 131 kilo 'skunk' adlı uyuşturucu ele geçirdi. Tekneye el konulurken, 9 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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