HABER

Tekneden denize düşen genç bulunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesi açıklarında denize trol ağı bırakırken dengesini kaybederek tekneden düşen genci arama çalışmalarından bir netice alınamadı.Bugün saat 11.00 sıralarında Alaçam Yoklu açıklarında "Baba Muhsin" isimli balıkçı teknesi ile denize açılan Emrah Danacı (23), trol ağı bırakıldığı esnada dengesini kaybederek denize düşerek gözden kaybolmuştu.

Tekneden denize düşen genç bulunamadı

Samsun’un Alaçam ilçesi açıklarında denize trol ağı bırakırken dengesini kaybederek tekneden düşen genci arama çalışmalarından bir netice alınamadı.
Bugün saat 11.00 sıralarında Alaçam Yoklu açıklarında "Baba Muhsin" isimli balıkçı teknesi ile denize açılan Emrah Danacı (23), trol ağı bırakıldığı esnada dengesini kaybederek denize düşerek gözden kaybolmuştu. Kaybolan genci bulmak için gün boyu Sahil Güvenlik helikopteri havadan arama çalışmalarına destek verirken, bölgedeki balıkçı tekneleri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Akşama kadar yapılan aramalardan bir netice alınamayınca aramaya katılan balıkçı tekneleri de havanın kararmasıyla birlikte limana geri döndü. Yakakent limanında Emrah Danacı’nın yakınları ise meraklı gözlerle limanda beklemeye devam etti.
Arama çalışmasının yarın devam edeceği bildirildi.

Tekneden denize düşen genç bulunamadı

Oyuncular bunu beğendi: Xiaomi Blackshark bomba gibi özelliklerle geliyor!Oyuncular bunu beğendi: Xiaomi Blackshark bomba gibi özelliklerle geliyor!
Gündemi sarsacak çıkış: Kürtler AK Parti'den rahatsızGündemi sarsacak çıkış: Kürtler AK Parti'den rahatsız
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştıKıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.