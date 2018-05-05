Tekneden inip, intihar edeceğini söyleyen genç kıza müdahale

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tekneden inerek sahil bandında koşup intihar edeceğini söyleyen N.E. (17), polis tarafından bir kafede yakalandı. Polislere direnen genç kız, güçlükle hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde, Ereğli ilçesi Bozahane mevkiinde meydana geldi. Tekne ile denize açılan N.E., gözyaşları içerisinde sahile çıkarak koşmaya başladı. İntihar edeceğini söyleyen genç kızı görenler, polis ve 112 Acile haber verdi. N.E. polis ve sağlık ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Yalı Caddesi'inde kafelerin önünde gözyaşı döken genç kıza vatandaşlar yardım etmek istedi. Ancak N.E. bu kişilere tepki gösterdi. Bir kafede polis tarafından yakalanan N.E., ekip aracına binmemek için direndi. Aldığı alkolün etkisinde olan genç kız, vatandaşların da yardımı ile ekip aracına bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
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