Tekneleri alabora olan balıkçılar kurtarıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde tekneleri alabora olan 3 kişi sahil güvenlik ekipleri ve balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı eski sahil beldesi Limonlu açıklarında 3 kişi amatör olarak balık avlamak için tekneyle denize açıldı. Çapa çekimi esnasında 3 metrelik tekne alabora oldu. Denize düşenlerden biri üzerinde taşıdığı cep telefonuyla durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki balıkçıların koordineli çalışması sonucu kayıktakiler sağ salim kurtarılarak karaya ulaştırıldı. Batan tekne ise balıkçılar tarafından sahile çekildi.
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