Tekneleri batan 2 kişiyi ekipler kurtardı

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde, denize açıldıkları teknenin batmasıyla yaşam savaşı veren 2 kişi, sahil güvenlik ve bir arama kurtarma derneği ekibi tarafından kurtarıldı.
Mudanya'da Faruk Solcun ile Halil Cansız, dün saat 16.00 sıralarında küçük yelkenli tekneleri ile denize açıldı. Tekne, belediyeye ait arıtma tesislerinin açıklarında yüksek dalgalar nedeniyle battı. Yarım saat denizde yaşam savaşı veren Solcun ile Cansız'ı görenler Mudanya Arama Kurtarma Derneği ve sahil güvenliğe haber verdi. Hemen denize açılan ekipler, boğulmak üzere olan 2 kişiyi kurtarıp karaya çıkardı. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra ifadeleri alınan Faruk Solucun ile Halil Cansız, teknenin bir anda devrilmesiyle denizin ortasında kaldıklarını belirtti.
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