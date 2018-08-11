HABER

Teknenin batma anı cep telefonu kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA - Beylikdüzü Kavaklı sahilinde dün akşam saatlerinde içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin devrilerek batma anlarını bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA - Beylikdüzü Kavaklı sahilinde dün akşam saatlerinde içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin devrilerek batma anlarını bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde önce devrilen tekne daha sonra da batmaya başlıyor. Batan tekneye yardıma giden balıkçı teknesi ve Zodyak bot, 5 kişiyi son anda kurtarıyor. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; tekne önce devriliyor daha sonra ise batmaya başlıyor. Bu sırada teknenin içinde bulunan kişiler denize atlıyor. Karada bulunan bazı vatandaşlar bu sırada hem sahil güvenliğe haber verirken hem de teknede bulunan kişilere denizde sabit duran dubaya gitmelerini söylüyor. Denize atlayan kişiler yüzerek kurtulmaya çalışıyor. BALIKÇI TEKNESİ VE ZODYAK BOT YARDIMA GELİYOR Görüntülerin devamında çevredeki vatandaşların uyarmasıyla önce bir balıkçı teknesi yardıma geliyor. Balıkçı teknesi, batan teknedekilere yardım etmeye çalışıyor. Bu sırada yakınlarda bulunan yat limanından bir Zodyak botun da yardıma geldiği görülüyor. Aynı dakikalarda batan teknenin denizin üstünde kalan kısmında 2 kişinin, dubada da bir kişinin beklediği görülüyor. 5 KİŞİ SON ANDA KURTARILIYOR Yardıma giden balıkçı teknesi ve Zodyak bot yardım bekleyenleri tek tek kurtarıyor. Sahil kenarında bekleyen bazı vatandaşlar da telefonda Sahil Güvenlik ekiplerine olayın yaşandığı mevkii anlatmaya çalışıyor. Görüntülerin sonunda, ise bir Sahil Güvenlik teknesinin geldiği görülürken, videoyu çeken kişi, Zodyak botun 5 kişiyi kurtardığını belirtiyor.

PARTNERYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyorYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyor
Sokağa hızlı girmesine tepki gösteren 3 kişiyi pompalıyla yaraladı; serbest kaldıSokağa hızlı girmesine tepki gösteren 3 kişiyi pompalıyla yaraladı; serbest kaldı
Balıkesir'de 'huzur uygulaması'nda 13 kişi yakalandıBalıkesir'de 'huzur uygulaması'nda 13 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.