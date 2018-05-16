İSTANBUL, (DHA)- SANAT, tasarım ve teknoloji üzerine çalışmalar yapan Nohlab stüdyosu kurucuları Candaş Şişman ve Deniz Kader tarafından İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) için hayata geçirilen "in-line" enstalasyonu sergilenmeye başladı.

Yıl içinde pek çok farklı sanatçının sergilerine ev sahipliği yapan İKÜSAG, bu kez öğrencilerini farklı bir konseptle buluşturdu. İşitselliğin ve görselliğin iç içe sunulduğu "in-line" eserinin konsept ve uygulaması Candaş Şişman ile Deniz Kader, ses tasarımı ise Gökalp Kanatsız tarafından yapıldı. Toplam 21 adet dijital panelden oluşan eser, iki uç noktasına yansıtıcı yüzeylerin konumlandırılmasıyla, sınırları olan bir alanı limitsiz bir mekana dönüştürüyor ve sürekli evrilen sonsuz bir zaman-mekan deneyimi sunuyor.

Eserin yaratıcıları arasında yer alan Nohlab stüdyosu kurucularından Candaş Şişman, "Yeni teknolojileri kullanarak deneyim tasarımları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu bir performans, bir yerleştirme, mekansal bir deneyim de olabiliyor. Farklı ölçekler ve teknolojiler kullanarak tasarımlar yapıyoruz" dedi.