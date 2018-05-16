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Teknoloji ve tasarımı bir araya getiren "in-line" enstalasyonu İKÜSAG'da

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 10:41 | Son Güncelleme

SANAT, tasarım ve teknoloji üzerine çalışmalar yapan Nohlab stüdyosu kurucuları Candaş Şişman ve Deniz Kader tarafından İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) için hayata geçirilen "in-line" enstalasyonu sergilenmeye başladı.

İSTANBUL, (DHA)- SANAT, tasarım ve teknoloji üzerine çalışmalar yapan Nohlab stüdyosu kurucuları Candaş Şişman ve Deniz Kader tarafından İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) için hayata geçirilen "in-line" enstalasyonu sergilenmeye başladı. Yıl içinde pek çok farklı sanatçının sergilerine ev sahipliği yapan İKÜSAG, bu kez öğrencilerini farklı bir konseptle buluşturdu. İşitselliğin ve görselliğin iç içe sunulduğu "in-line" eserinin konsept ve uygulaması Candaş Şişman ile Deniz Kader, ses tasarımı ise Gökalp Kanatsız tarafından yapıldı. Toplam 21 adet dijital panelden oluşan eser, iki uç noktasına yansıtıcı yüzeylerin konumlandırılmasıyla, sınırları olan bir alanı limitsiz bir mekana dönüştürüyor ve sürekli evrilen sonsuz bir zaman-mekan deneyimi sunuyor. Eserin yaratıcıları arasında yer alan Nohlab stüdyosu kurucularından Candaş Şişman, "Yeni teknolojileri kullanarak deneyim tasarımları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu bir performans, bir yerleştirme, mekansal bir deneyim de olabiliyor. Farklı ölçekler ve teknolojiler kullanarak tasarımlar yapıyoruz" dedi. İn-line'nın görsel ve işitsel bir enstalasyon olduğunu belirten Şişman, "Hepimizin bildiği gibi doğal bir fenomen olan horizon ufuk çizgisinden yola çıkarak tasarladığımız ince, uzun 17 metrelik bir ekran mevcut. Bitiş noktalarına da yansıtıcı yüzeyler konumlandırarak sınırlı mekanı, sınırsız bir mekansal deneyime dönüştürdük. Aslında temel noktalardan birisi de görselle işitselin bir arada algılanabileceği bir deneyim açığa çıkarmak oldu" diye konuştu. İKÜSAG’da ziyaret açılan sergi, 29 Mayıs 2018 tarihine kadar üniversitenin Ataköy Yerleşkesi'nde ziyaret edilebilecek.

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