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Teksas polisinden uyarı: "Seri bombacı ile karşı karşıyayız"

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 23:21 | Son Güncelleme

Teksas Austin polisi üç hafta içerisinde gerçekleşen dördüncü bombalı saldırının ardından “Seri bombacı” ile karşı karşıya olduklarını açıkladı.Teksas polisinden son üç hafta içerisinde gerçekleşen bombalı saldırılara karşı uyarı yapıldı.

Teksas Austin polisi üç hafta içerisinde gerçekleşen dördüncü bombalı saldırının ardından “Seri bombacı” ile karşı karşıya olduklarını açıkladı.
Teksas polisinden son üç hafta içerisinde gerçekleşen bombalı saldırılara karşı uyarı yapıldı. Dün gerçekleşen son patlamada ise 22 ile 23 yaşında iki bisikletli kişi yaralanmıştı.
Saldırının daha öncekilerden daha karmaşık bir düzenek ile gerçekleştiğini belirten Austin Polis Şefi Brian Manley, “Açıkça seri bombacı ile uğraşıyoruz, bunun arkasında belli bir ideoloji olup olmadığını araştırıyoruz” dedi.
Patlamadan sonra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bölgeye 350 özel ajan ile bir tane daha bomba ekibi gönderdi.
Özel Ajan Christopher Combs bombalamada kullanılan tuzak teli düzeneğinin her şeyi değiştirdiğini söyleyerek, “Daha karmaşık ve hedef ayırmıyor. Çocuklar da kaldırımda yürüyor olabilirdi” dedi.
Yetkililer bölgede yaşayanların sabah saat 10.00’a kadar evlerinden ayrılmamaları ve kendilerine bölgeyi önceden araştırmaları için zaman vermelerini istedi. Daha sonra bu süre saat 14.00’e kadar uzatıldı.
Polis Şefi Manley ayrıca, halkı şüpheli gördükleri her durumda yetkililerle hemen temasa geçmeleri, şüpheli paket veya çantalara yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Henüz bir şüphelinin olmadığı bombalama olaylarında Pazar günü dahil olmak üzere şu ana kadar 2 Mart’ta 39 yaşındaki Stephen House, 12 Mart’ta 17 yaşındaki Draylen Mason hayatını kaybetti, Mason’ın annesinin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

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