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Teksas’ta patlama: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 11:14 | Son Güncelleme

Teksas’ta nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi.ABD’nin Teksas eyaletinin başkenti Austin’in güney batısındaki bir mahallede bir evde meydana gelen patlamada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Teksas’ta nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
ABD’nin Teksas eyaletinin başkenti Austin’in güney batısındaki bir mahallede bir evde meydana gelen patlamada 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Austin Acil Durum Yönetim Hizmetleri, olayda yaralanan 20’li yaşlardaki 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı ve patlamanın meydana geldiği mahalledeki girişleri kapattı. Polis, olay yeri yakınında yaşayanları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
Daha önce 3 bombalı saldırının gerçekleştiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Austin’deki son patlamanın, önceki saldırılarla bağlantısı olabileceği üzerinde duruluyor.
Austin’de 2 Mart’ta bir evde meydana gelen bombalı paketli saldırıda 39 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti. 12 Mart’ta yine Austin kentinde 2 paketli saldırı daha gerçekleşmiş, saldırıda 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetmişti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Austin polis şefi Brian Manley, meydana gelen son patlamanın daha önce gerçekleşen 3 patlamayla bağlantılı olabileceğini ve saldırının nedeninin nefret suçu olabileceğini söyledi.

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