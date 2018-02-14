HABER

Tekstil fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 18:19 | Son Güncelleme

UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı.

Tekstil fabrikasında yangın

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Uşak- İzmir Karayolu'ndaki Organize Sanayi Bölgesi 104. caddede bulunan iplik fabrikasında, bugün saat 16.00'da yangın çıktı. İlk belirlemelere göre fabrikadaki elyaf sıkıştırma makinesinin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevler, kısa sürede çevreye yayıldı. Fabrikadaki işçiler, alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. Uşak İtfaiyesi de olay yerine geldi. Organize sanayi bölgesi itfaiye ekibi de çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için ilginç bir çözüm üretti. Olay yeri yakınında bir inşaatta buluanan beton aktarım pompası, fabrika bahçesine getirildi. Beton döküm kısmına itfaiye hortumlarıyla su aktarıldı. Beton döküm makinasının pompası, fabrikanın çatısına yükseltilip, suradan su boşaltılarak yangın kısa sürede söndürüldü.
Fabrikada hasar meydana geldi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Tekstil fabrikasında yangınTekstil fabrikasında yangınTekstil fabrikasında yangınTekstil fabrikasında yangın

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu

Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağızları bantlanmış halde bulunmuşlardı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ağızları bantlanmış halde bulunmuşlardı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Şereflikoçhisar HDP İlçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı

Şereflikoçhisar HDP İlçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi

'Afişlerle Türk Sineması' Yeşilçam'ı D&R'da buluşturdu

'Afişlerle Türk Sineması' Yeşilçam'ı D&R'da buluşturdu

21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.