HABER

Tekstil fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

Ömer KOÇ KAHRAMANMARAŞ-DHA) Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tekstil fabrikasında, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ömer KOÇ KAHRAMANMARAŞ-DHA) Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tekstil fabrikasında, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, su sabah Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonunda alevler kontrol altına alınabilirken, yangında pamuk ve iplik balyaları yandı. Aynı zamanda Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, büyük çapta hasarın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza: 2 yaralıDiyarbakır-Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.