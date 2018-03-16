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Tekstil şirketini soyan şahısların kimliği şoke etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da girdikleri tekstil şirketinden 50 bin lira, 10 bin dolar ve 9 bin Euro ile birlikte çok sayıda çek, senet çalan şahısların 2 polis memuru olduğu iddia edildi.

Bayrampaşa’da girdikleri tekstil şirketinden 50 bin lira, 10 bin dolar ve 9 bin Euro ile birlikte çok sayıda çek, senet çalan şahısların 2 polis memuru olduğu iddia edildi. Sürünerek girdikleri işyerini soyan şahısların o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Bayrampaşa’da bir tekstil şirketinde meydana geldi. Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil şirketine giren şahıslar, çelik kasayı açarak, 50 bin lira, 10 bin dolar ve 9 bin Euro ile birlikte çok sayıda çek, senet ve şirkete ait 5 otomobilin kontak anahtarını alarak işyerinden kaçtı.

Sürünerek işyerine girdiler
2 şahsın gerçekleştirdikleri soygun işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 şahsın iş yerine sürünerek girdikleri görülüyor. Şahıslar, ellerinde fenerlerle çelik kasanın bulunduğu odaya giriyor. Etrafa bakan hırsızlar daha sonra çelik kasayı açmak için uğraşıyor. Kasayı açmayı başaran şahıslar daha sonra içindeki paraları alarak bir torbaya koyuyor. Daha sonra şahısların çekmeceleri kurcaladıkları kameralara yansıyor. Otomobil anahtarlarını da alan şahısların kaçma anları saniye saniye görüntülere yansıyor.

O şüpheliler polis çıktı
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğiekipleri olayın ardından çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların kimliğini tespit etti.
İddiaya göre olaya karışan 2 kişinin, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli M.Y. (29) ve H.O.B. (30) olduğu öğrenildi. 2 polisin, geçen yıl Ekim ayında bir işadamının başka bir kişiye olan borcunu ödemesi için kaçırılarak tehdit edilmesi olayına karıştıklarının belirlenmesi üzerine haklarında idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındıkları öğrenildi.
2 polis memuru şirkete ait çaldıkları otomobili terk ederek, Bahçelievler’de saklandıkları evde yakalanırken, şüphelilerin 3 suç ortağı ile birlikte soygunu gerçekleştirildiği öğrenildi. 2 polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheliyi de yakalama çalışmaları sürüyor.

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