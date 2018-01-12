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Tel örgülü Filistin sergisi

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 21:30 | Son Güncelleme 9 saat önce

Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)Erzurum'daki bir AVM'de Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen, 'Uluslararası Kudüs Afiş Sergisi'nin açılışında kurdele yerine tel örgü kullanıldı.Açılışı yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, bağımsız Filistin Devletinin kurulmasını niyet ederek tel örgüyü demir makasla kesti. Törene katılan davetliler tel örgünün ellerine batmaması için özen gösterdi. 16 ülkeden 55 tasarımcının afişi 3 gün boyuncu sergilenecek. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Ulusularası Kudüs Afiş Sergisine 20 ülkeden 112 afiş tasarımcısı katıldı. Ancak 16 ülkeden 55 tasarımcının afişleri sergileniyor. Dikkatli bakılırsa aslında içinde barındırdığı kutsala dair muhteva ile Kudüs gerçek barışın huzurun simgesidir. Ancak çeşitli oyunlarla bu barış bozulmaya çalışılmaktadır. Asıl hedef müslüman dünyasıdır. Kudüs üzerinde hedef alınan islam dünyası buna hiç bir zaman müsade etmeyecek, fırsat vermeyecek" diye konuştu. Proje yönetmenlerinden Orhan Ardahanlı, "Uluslarası jüri tarafından seçilen 55 afiş 3 gün boyunca sengilenecek. Cumhurbaşkanımızın kudüsle ilgili bir takım görüşleri vardı. Bizde bu görüşlerden yola çıktık. "Afiş tasarımıcısı olarak neler yapabiliriz" dedik. Bizim de kendi duygularımız var. Şiir yazamıyoruz, resim yapamıyoruz ama afiş tasarlayabiliyoruz. Bu anlamda bizim gibi düşünen dünyada bir sürü insanın varlığına şahit olduk. Biz sadece bunları örgütleyip bir araya getirip gerçek barışın sanatçılar tarafından nasıl ne şekilde yorumlandığını bir şekilde göstermek kaldı. Bunu da Atatürk Üniversitesiyle beraber gerçekleştirdik" dedi.

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