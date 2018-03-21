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Tel Rıfat’ın batısında bir köy daha teröristlerden temizlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 22:16 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tel Rıfat’ın batısındaki bir köy daha teröristlerden temizlendi.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tel Rıfat’ın batısındaki Brad köyü de PYD/PKK’lı teröristlerden temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tel Rıfat’ın batısındaki bir köy daha teröristlerden temizlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tel Rıfat’ın batısındaki Brad köyü de PYD/PKK’lı teröristlerden temizlendi.

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